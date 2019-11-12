Apple'ın Açığını Bulan Lise Öğrencisi Ödüllendirildi

iPhone modellerinde geçerli olan bir açığı bulan lise öğrencisi, Apple tarafından ödüllendirildi.

Görüşme Sırasında Fark Etti

Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi olan Oğuz Akçay, iPhone modellerinde görüşme sırasında ortaya çıkan bir hatayı fark etti ve şirkete bildirdi.

"Arkadaşımla telefon görüşmesi yapıyordum. Bu sırada güneşin doğuşunu fotoğraflamak istedim. Telefonumda video sekmesine girerek video kayıt yapmaya başladım. Yaklaşık 5 saniye kayıtın ardından birden telefonum dondu. Daha sonra siyah ekran oldu. Ekranda telefonun logosu çıktı. Ama bu sırada telefon görüşmesi yapmaya devam ediyordum." diyen Akçay, daha sonra bu sorun üzerine araştırma yaptığını belirtti.

"Bunun benim telefonumdan kaynaklı bir hata olduğunu düşündüm. Farklı telefonlarda denediğimde yine aynı hatayla karşılaşınca durumu firmaya bildirdim. Birkaç gün sonra bana mail attılar. Böyle bir açığı bulduğum için bana teşekkür ettiler. Daha sonra bana küçük bir sürpriz hazırladıklarını belirterek bakiyeme 100 lira yüklediler." diyen lise öğrencisi, yazılım ve kodlama ile uğraştığını söyledi.

Çevresinin ilk başta kendisine inanmadığını belirten Oğuz Akçay, "Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Çevremdekiler ilk başta bana inanmadılar. Apple'dan mail geldiğini görünce inanmaya başladılar" dedi.

Biz de kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.