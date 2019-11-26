Apple'ın Açığını Bulan Türk Gençler 200 Bin Dolarlık Ödülü Reddetti!

iOS içerisinde kritik bir açık bulan Çayan Temel (20) ve Oğuz Akçay (17), Apple tarafından yapılan 200,000 dolar değerindeki para ödülü teklifini reddettiler.

Genç nüfusun tamamı Apple açığı bulmaya odaklanmış durumda.

Kişi Başı 100,000 Dolar

Önceki güncellemelerde iPhone modellerine ekran kayıt desteği getiren Apple, bu sayede kullanıcılarının gezindikleri ekranlarda kayıt alabilmesini sağlıyordu. Bu durumun kötüye kullanımının önüne geçmek isteyen Netflix, Apple ile yaptığı anlaşma sayesinde uygulama içerisinde ekran kaydı almayı yasaklatmıştı.

Bursa sınırları içerisinde yaşan iki genç buldukları açık ile birlikte bu durumun önüne geçti. Uygulama içerisinde bir şeyler izlerken 4K çözünürlükte video kaydı alabilen Çayan ve Oğuz, bu durumu Apple'a ve Netflix'e karşı kullanmaya karar verdi. Yaşanan durumların ardından Apple, söz konusu gençlere hızlı bir dönüş yaptı. Bu açığın önüne geçmelerine yardım etmeleri durumunda kişi başı 100,000 dolar para ödülü verileceğini belirten Apple, beklemediği bir şekilde geri çevrildi.

"Netflix'e Değer Kaybettirir"

Verilen teklif hakkında açıklama yapan Çayan ve Oğuz, bu para teklifini az bulduklarını ve daha yüksek bir teklif ile gelmedikleri sürece açık hakkında yardımcı olmayacaklarını belirtti.

Bu durumun Netflix'e ciddi zararlar vereceğini söyleyen Çayan, "Korsan film sitesi sahipleri, film veya dizilerin yayınlandığı aynı gün, bunların ekran videolarını çekerek bunları aynı gün kendi sitelerinde yayınlarlar ve bu işlem Netflix'in değer payını çok düşürür." dedi.

Sözlerine devam eden Çayan, "Detaylı bir şekilde anlattık ama bu kez kendileri teklif vererek bize kişi başı 100 bin dolar, yanı toplamda 200 bin dolar teklif ettiler. Geçmişte yaptığı düşük ödüllendirmeler sonrası biz bu teklifi açıkçası pek fazla uygun görmedik. Çünkü film siteleri bunun sayesinde günlük birkaç milyon dolar kazanabilecek." diye ekledi.

Açığa dair tüm yazışmaların ve belgelerin ellerinde olduğunu belirten ikili, şirketten geri dönüş beklediklerini ekledi.