Apple'ın Akıllı Asistanı Siri, İnternetsiz Çalışacak

Apple'ın dijital asistanı olan ve kullanıcıların internet bağlantısı olmadığında kullanamadığı Siri'ye bomba bir yenilik geliyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre Apple, asistan Siri'yi çevrimdışıyken de kullanmak istiyor.

AppleInsider tarafından ilk kez görüntülenen bir Apple patent başvuru dosyasında internetsiz kullanılabilen Siri için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Fakat Siri'nin internete bağlı olmadığında kullanılabilmesi için kişisel asistanın sesli tanıma algoritmasının tamamen kullanıcının işlemcisinde öğrenilmiş olması gerekiyor.

Başta iPhone olmak üzere Siri kullanan tüm cihazlarında çevrımdışı asistan yerleştirmek isteyen Apple'ın yeni nesil işlemcilerinde işi daha kolay gibi gözüküyor. Çünkü en son tanıtılan A12 Bionic işlemcinin makine öğrenimini 10 kat daha hızlıyken aynı zamanda gerçek zamanlı sahne analizi ve anında kamera ayarları optimizasyonu gibi özelliklere de yer veriyor.