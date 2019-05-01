Apple’ın 'Aperture' Uygulaması Yeni  macOS’larda Çalışmayacak

Yeni bir destek belgesinde Apple, eski fotoğraf düzenleme uygulaması Aperture’ın macOS Mojave’den sonra gelecek macOS versiyonlarında çalışmayacağını belirtti.

Destek belgesi kullanıcıların Aperture kitaplıklarını, Apple'ın Mac için en yeni fotoğraflar uygulamasına ya da Adobe Lightroom Classic’e geçirmesi için adımlar sunuyor.

Apple, Haziran 2014’te Aperture’ı geliştirmeyi durdurdu ve Mac için Photos (Fotoğraflar) uygulamasını hizmete sunduktan sonra Nisan 2015’te Aperture’ın yazılımını da Mac App Store’dan kaldırdı.

Ancak bazı performans sınırlamalarına rağmen uygulama, hali hazırda uygulamayı kurmuş olan kullanıcılar için macOS Mojave üzerinde çalışmaya devam ediyor.

32-bit'ten 64-bit'e geçişin bir parçası olarak, eski formatlar veya kodlayıcılar kullanılarak oluşturulan bazı medya dosyalarının da, macOS Mojave'dan sonra gelecek olan MacOS versiyonlarıyla uyumlu olmayacağı açıklandı.

Ayrıca Apple, iMovie kitaplıklarında, Final Cut Pro X’te ve Motion projelerindeki uyumsuz medya dosyalarının nasıl dönüştürüleceğini gösteren bilgiler de paylaştı.