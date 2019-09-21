Apple'ın Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Yepyeni Bir Teknoloji Deneyecek

Teknolojinin birçok alanında çalışmalar yürütmeye devam eden Apple şirketi bu sefer de artırılmış gerçeklik gözlükleri konusunda iddialı. Neredeyse bütün şirketlerin en büyük hayallerinden birisi olarak bilinen artırılmış gerçeklik gözlükleri hakkında Apple yeni bir patent aldı. İşte haberimizin detayları.

Bundan yaklaşık olarak 2 ay önce Apple artırılmış gerçeklik gözlüğü ile ilgili yeni bir patent almıştı. Şirket bu patenti yeterli görmemiş olacak ki yeni bir proje hazırladı. Üstelik bu projesini hızlı bir şekilde patentledi. Bu gözlüklerin en fazla dikkat çeken iki farklı yönü bulunuyor.

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri daha hafif olacak

Mevcut teknoloji koşulları içerisinde artırılmış gerçeklik kullanmanın en kestirme yolu olarak akıllı telefonlar görülüyor. Ancak büyük şirketler bu teknolojiyi sadece akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda gerçek Dünyada da kullanmak istiyor.

Apple yeni geliştirdiği gözlük sayesinde çok daha hafif bir kullanım sağlayacak. Gözlüklerin hafiflemesi kullanıcıların bu tür teknolojilere daha fazla ilgi göstermesinin yolunu açacak. Apple tarafından alınan yeni patent hafif olmakla birlikte, aynı zamanda ışığı direkt olarak lense yansıtmayacak. Bunun yerine retinanın ufak bir bölgesine ışık yansıtılacak.

Işığın retinadaki fovea bölgesine tutulması küçük şeylerin bile rahatlıkla görünmesini sağlıyor. Böylece beynin görme merkezinin yarısını oluşturan bu kısım, derinlik algısı ve yüksek çözünürlüğü arttırabilecek. Şu an için gözlerin çok hızlı bir şekilde oynatılması bu teknolojinin en büyük engelleri içerisinde yer alıyor. Peki sizce de Apple artırılmış gerçeklik konusunda bu gözlüklerle fark yaratabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.