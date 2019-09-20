Apple'ın B389 Konum İzleyicisi Tekrar Ortaya Çıktı

Yurt dışında oldukça yoğun bir şekilde kullanılan ve 'GPS Tag' ismi ile bilinen konum izleme cihazları, görünüşe göre Apple'ın da dikkatini çekmiş durumda.

Özellikle evcil hayvanlar, çocuklar veya yaşlı kişiler için sıkça kullanılan konum izleme cihazları, oldukça küçük yapısı ile birlikte rahatsız etmeden kullanılabiliyor. Çocuğunun kaybolmasından korkan ya da konum bilgisine her an erişmek isteyen kişilerin kullandığı bu cihazlar, benzer şekilde kaybolmasını istemediğiniz eşyalar için de kullanılabilir.

Örneğin anahtarınız, çantanız ya da bisikletinize yerleştirebileceğiniz bu aletler, Apple'ın da ilgisini çekmiş gibi gözüküyor. Dün yayınlanan iOS 13 sürümü ile birlikte Find My uygulamasında ortaya çıkan 'öğe' sekmesi, içerisinde "Gündelik ürünlerinizi B389 ile takip edin ve onları asla kaybetmeyin" yazısı ile birlikte gelmiş bulunuyor.

İlk kez Nisan ayında gündeme gelen B389, Apple'ın GPS Tag modelleri için kullanılan kod adı olarak biliniyor.

Önceden çıkan sızıntılar bu cihazların, Apple logosunun bulunduğu dairesel bir yapıya sahip olacağını işaret ediyor. AR destekli arayüzün kullanılma ihtimalinin bulunduğu yazılım, sizi belirli yönergeler noktasında yönlendirebilir. Altı farklı renk seçeneği söylentisinin bulunduğunu ve AirPods modellerinde olduğu gibi kayıp durumunda ses çıkartma ihtimalinin de bulunduğunu ekleyelim.

Ayrıca cihazlarla belirli noktadan fazla uzaklaşıldığında modellerin uyarı vermesi veya ev ve ofis gibi yerlerde bu özelliğin geçersiz kılınması da olabilecek özellikler arasında bulunuyor. Bununla birlikte kişi eşyasını kaybettiğinde başka bir iPhone sahibi etiketi okutup, kaybeden kişinin detaylı bilgilerine ulaşabilecek.