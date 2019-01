Apple’ın Bir Sonraki Uygun Fiyatlı iPad’lerinde Face ID Olmayabilir

Eğer yenilenen iPad Pro’daki gibi bir değişimin Apple’ın bir sonraki uygun fiyatlı iPad’lerinde de olmasını bekliyorsanız, beklentilerinizi biraz düşürmenizde fayda var. Çünkü kod uzmanı Steve Troughton-Smith, iOS 12.2 Beta’sının, Face ID içermeyen dört yeni iPad konfigürasyonuna işaret ettiğini keşfetti. Smith’e göre yeni iPad’ler Touch ID’ye sahip olacak ve daha geleneksel bir tasarım ile gelecek.

Aslında Apple’ın düşük fiyatlı iPad’lerinde böyle bir eksikliğin olma ihtimali çok da şaşırtıcı sayılmaz. Görünüşe göre şirketin derinlik algılayıcı kamera teknolojisinin uygun maliyetli bir hal alması için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe