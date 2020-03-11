Apple'ın Bu Ay Düzenleyeceği Etkinlik İptal Edilmiş Olabilir! iPhone 9 Ne Olacak?

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modeli kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Dünya genelinde hızla yayılan Corona virüsü Apple'ın tüm planlarını alt üst etmiş olabilir.

iPhone 9 Ne Zaman Tanıtılacak?

Gelen rapora göre Apple, 31 Mart'ta düzenleyeceği etkinliği Corona virüsü nedeniyle iptal etti. Şirket ay sonunda tanıtılması beklenen iPhone 9'un duyuru ve çıkış tarihini erteledi. Birçok teknoloji firmasının merkezi olan Santa Clara'da Corona virüsü nedeniyle toplantılar geçici olarak yasaklandı. Apple'ın diğer teknoloji şirketlerinin yaptığı gibi online bir etkinlik düzenleyeceği söyleniyor.

Apple resmi internet sitesi üzerinden bir canlı yayın yaparak iPhone 9'u tanıtabilir. Diğer teknoloji şirketleri Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından YouTube üzerinden canlı yayın yaparak yeni ürünlerini duyurmuşlardı. Konu hakkında Apple tarafından henüz resmi bir açıklamanın gelmediğinin altını çizmekte fayda var. Apple tarafından açıklama yapılır ise sizleri bilgilendireceğiz.