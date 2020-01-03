Apple'ın CES 2020'de Sergileyeceği Ürünler Belli Oldu

Teknoloji şirketlerinin en yeni ürünlerini sergileyecekleri CES 2020 Fuarı'nın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Apple'ın CES 2020'de görücüye çıkaracağı ürünlerin ne olduğu belli oldu.

Apple CES 2020'de Ne Tanıtacak?

Her yıl Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtan ve kullanıcılardan geçer not almayı başaran Apple, CES 2020'de Home Kit isimli akıllı ev sistemi ürünlerini sergileyecek. Apple'ın Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2020) yeni bir ürün piyasaya sürmesi beklenmediği açıklandı.

Apple yöneticisi Jane Horvath'ın 7 Ocak'ta tüketici gizlilik panelinde konuşma yapması bekleniyor. Apple yıllardır CES'e katılmadı. Şirketin bu yıl CES 2020'ye katılacak olması teknoloji basınında büyük yankı buldu. Geçen yıl, Apple Las Vegas'ta CES'in hemen önünde "iPhone'unuzda olan iPhone'unuzda kalır" yazılı bir billboard yayınlamıştı ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

CES 2020 Ne Zaman Başlayacak?

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2020) 7 Ocak'ta Las Vegas'ta başlayacak ve 10 Ocak'ta son bulacak. Bu yıl bizler de CES 2020 Fuarı'nda olacağız. CES 2020'de tanıtılacak olan tüm ürünlerin ön inceleme videoları Tamindir'in YouTube kanalında yer alacak. Bizleri takipte kalın!