Apple’ın Dijital Yayın Platformuyla İlgili Yeni Detaylar

ABD’li teknoloji devi Apple’ın 25 Mart’ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı dijital yayın platformuyla ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Apple, streaming yayın piyasasının en önemli oyuncusu olan Netflix’e rakip olmaya hazırlanıyor. Kendi online dizi ve film izleme platformunu bu ay içinde tanıtacak olan Cupertinolu şirket, kullanıcılara geniş bir yelpaze sunabilmek için tabiri caizse bir ton orijinal içerik üzerinde çalışıyor.

Apple’ın orijinal serileri arasında, Jason Momoa’lı bilim kurgu dizi See, Steve Carell'in oynadığı sabah programıyla ilgili bir drama, bilim kurgu efsanesi Amazin Stories remake’i, Hailee Steinfeld'in oynadığı komedi serisi Dickinson, David Goyer ve Josh Friedman'dan Defending Jacob ile Battlestar Galactica‘nın yapımcısı Ron Moore’dan bir uzay dizisi bulunuyor.

Buna rağmen tüm bu yapımların 25 Mart’ta düzenlenecek lansmana hazır olamayacağı belirtiliyor. Apple muhtemelen sahnede bazı dizilerin tanıtımlarını yapacak; ancak hizmet ilk etapta çoğunlukla üçüncü taraf içeriğe sahip olacak.

Bloomberg, Apple’ın HBO, Showtime ve Starz gibi birçok kablolu televizyon kanalı ile görüşme halinde olduğunu; ancak bu kanalların karar vermek için çok kısa bir zamanlarının olduğunu belirtiyor.

Apple’ın masasındaki bu ortaklık planının, içeriğin ne kadarlık bir bölümünü oluşturacağı şu an için belli değil. Öte yandan söz konusu kanalların birçoğunun zaten kendi akış servisi bulunuyor. Ayrıca bu servislere Apple TV’den veya iOS cihazlarındaki TV uygulamasından da erişilebiliyor.

Apple, kullanıcıların kendi akış hizmetindeki çeşitli içerik paketlerine abone olmalarını sağlayarak bu deneyimi kolaylaştırabilir. Amazon zaten Amazon Prime Video Channels ile benzer bir şey sağlıyor. Sektörün en büyük oyuncusu konumunda olan Netflix ise tamamen bağımsız olarak yoluna devam ediyor.

ABD’li teknoloji devi, geçtiğimiz yılın Haziran ayında çerik stratejisine yön vermeleri amacıyla televizyonun en yaratıcı ve en başarılı yöneticilerinden Jamie Erlicht ve Zack Van Amburg’u bünyesine katmıştı.

Şirket, yakın bir zaman önce de Oscar’lı Moonlight, Ex Machina ve Hereditary gibi başarılı yapımların arkasında bulunan New York merkezli film stüdyosu A24 ile ortaklık kurduğunu açıklamıştı.