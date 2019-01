Apple’ın Efsanevi Bilgisayarı Macintosh 35 Yaşında!

Apple’ın efsanevi kurucusu Steve Jobs’ın ilk göz ağrı Macintosh, 35. yaş gününü kutluyor!

Jobs, takvim yaprakları 24 Ocak 1984 tarihini gösterirken, ilk alametifarikasını dünya ile paylaştı: Macintosh. Bu aynı zamanda, Apple’ın görkemli yolculuğundaki ilk dönüm noktası olacaktı.

Jobs’ın hayalinde, insanların çok az teknik bilgiyle kullanabilecekleri bir bilgisayar tasarlamak vardı. Mümkün olduğunca 'kullanıcı dostu' olacak şekilde geliştirilen Macintosh, daha önce kullanılan standart metin tabanlı ekran yerine grafik ekran teknolojisiyle tasarlandı.

Apple’ın, kişisel bilgisayarların gerçekten ‘kişisel’ olabileceği konusunda ikna edici bir şey yapması gerekiyordu. Buradaki temel düşünce, yukarda da belirttiğim gibi ortalama bir kişinin dahi rahatlıkla kullanabileceği bir bilgisayar tasarlamaktı.

Jobs, o dönem Apple Başkanı John Sculley ile birlikte dünyanın ilk kişisel bilgisayarı olan Mac'i piyasaya sürdü. 9 inçlik siyah-beyaz bir monitör, klavye ve fare takımı ile birlikte yaklaşık 2.500 dolara satışa sunulan Macintosh, aradan geçen 35 senede inanılmaz bir yol katetti ve küresel bir fenomene dönüştü.

Apple CEO'su Tim Cook, bugün 35 yılı deviren orijinal Macintosh için bir doğum günü mesajı paylaştı.

35 years ago, Macintosh said hello. It changed the way we think about computers and went on to change the world. We love the Mac, and today we’re proud that more people than ever are using it to follow their passions and create the future. pic.twitter.com/oUQDJN3jRU