Epic Games Apple'ın Fortnite İddialarına Yanıt Verdi!

Epic Games'in tüm dünyada en çok oynanan battle royale oyunu Fortnite'a kendi ödeme sistemini eklemesi ile başlayan tartışma devamlılığını korumaya uzun bir zamandan beri devam ediyor. Apple, geçtiğimiz günlerde kendisinin %30 komisyon ücreti almasına karşı çıkan Epic Games'in video oyunu hakkında şoke eden iddialarda bulunmuştu. Apple'ın Fortnite iddialarına Epic Games cephesinden yanıt gecikmedi. İşte ayrıntılar!

Epic, Apple'ın Fortnite İddiaları Hakkında Ne Dedi?

Apple, geçtiğimiz günlerde mahkemeye Epic Games'in açtğı dava hakkında 37 sayfalık bir savunma sunmuştu. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple tarafından hazırlanan 37 sayfalık savunmanın içerisinde iki önemli şirketin arasındaki gerginlik seviyesini daha da arttıracak ifadeler yer alıyordu.

Teknoloji devi, mahkemeye sunduğu savunmanın içerisinde Epic Games'in bir yangın çıkardığını ve üzerine bir benzin döktüğünü, şimdi de yangını söndürmesi için Epic ile Apple'ın ilişkisini karlı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olan sözleşme şartlarına sadık kalarak bunu yapabilecek olmasına rağmen mahkemenin yardımını istediğini ifade etmişti. Apple, savunmasında ayrıca Epic'in tarafından gerçekleştirilen eylemlerinin amacının 2019'dan 2020'ye kadar %70 oranında düşüş yaşadığını ileri sürdüğü Fortnite'ın kaybettiği popülerliğini yeniden kazanmasını sağlamak olduğuna yer vermişti.

Epic, Apple'ın yaptığı savunmanın üzerinden çok geçmeden battle royale oyunu hakkında yapılan iddiaların tümünün yalanladığı bir açıklama yaptı. Dünyanın en popüler şirketlerinden biri haline gelen Epic Games, teknoloji devinin belirttiği zaman diliminde Apple tarafından verilen verilerin aksine video oyununun günlük kullanıcı sayısında %39 oranında bir artış meydana geldiğini söyledi.