Apple'ın Geleceğine Yön Verecek Ayrılık

1996 yılından bu yana Apple tasarımlarına yön veren ve şirkette önemli bir konumda bulunan Jony Ive ayrıldı.

Jony Ive Ayrıldı

Ünlü tasarımcı Jony Ive, Apple'daki zamanının dolduğunun bir işareti olarak şirketin liderlik sayfasından çıkartıldı. 1992 yılında Apple ile çalışmaya başlayan Ive, 1996 yılından itibaren tasarım ekibine liderlik etti. Şirketin modern tasarımlarında önemli dokunuşları olan Ive'nin ayrılığı farklı bir yönde ilerleyecek.

Apple, Jony Ive ve Marc Newson tarafından kurulan yeni tasarım şirketi LoveFrom'un müşterisi olacak. Apple CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada "Apple, oluşturduğu mükemmel ve tutkulu tasarım ekibi ile devam eden Jony'nin yeteneklerinden faydalanmaya devam edecek." dedi.

Bununla birlikte yazılım ve donanım tasarımı için boşalan koltuğa ise COO Jeff Williams oturacak.

Apple ile birlikte uzun bir geçmişleri bulunan Ive, oluşturduğu yeni ekip ile birlikte şirketin gelecek hedeflerine çok yeni yönler verebilir. Bu noktada iddiaların Apple otomobil üzerinde odaklandığını söylemeden geçmeyelim.