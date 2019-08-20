Apple'ın Giyilebilir Ürünleri, Bir Fortune 200 Şirketinin Büyüklüğüne Ulaştı

Son yıllarda iPhone satışları önemli oranda yavaşlayan Apple, buna rağmen Apple Watch ve AirPods gibi diğer donanım ürünlerinde muazzam başarılara imza atıyor. Öyle ki, Cupertinolu şirketin giyilebilir ürün segmenti artık bir Fortune 200 şirketinin büyüklüğünde!

ABD merkezli finans şirketi UBS, yayınladığı son raporunda, Apple’ın giyilebilir ürün segmentinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Raporda, Apple’ın giyilebilir ürün segmentinin son 12 ay içinde bir Fortune 200 şirketinin büyüklüğüne ulaştığı belirtiliyor.

Fortune 200, ABD'nin en eski iş dergilerinden Fortune tarafından yıllık olarak hazırlanan ve ABD'deki en yüksek net ciroya sahip 200 kurumun sıralandığı bir liste.

UBS’in raporuna göre, içinde Apple Watch ve AirPods gibi popüler ürünlerin olduğu segment, 2019’un üçüncü çeyreğinde 5.5 milyar dolar satış gerçekleştirdi ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50 büyüdü.

Apple ayrıca donanım ürünlerine olan bağımlılığını azaltmak için hizmet segmentini de çeşitlendiriyor. Şirketin dijital müzik servisi Apple Music, en yakın rakibi Spotify’ı ABD’de geçmiş durumda. Netflix benzeri bir yayın platformu olan Apple TV Plus ve abonelik tabanlı oyun hizmeti Apple Arcade’in ise bu sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

UBS’ye göre Apple’ın giyilebilir segmenti, üçüncü çeyrekte şirket tarihinde ilk kez hizmet segmentinden daha fazla gelir sağladı. UBS analistleri, AirPods’un 2021 yılına kadar 10 milyar dolar, Apple Watch’un ise 20 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyor.