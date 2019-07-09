Apple'ın İlk Bilgisayarına Ait Kullanma Kılavuzu Satışa Çıktı

Apple'ın ilk bilgisayarı Apple 1 ile birlikte gelen kullanma kılavuzu açık artırma yoluyla satışa sunuldu. Apple'ın ilk bilgisayarının kullanma kılavuzuna ilgi büyük.

Boston merkezli RR isimli açık artırma sitesinde satışa çıkan Apple 1'in kılavuzunun fiyat etiketi kısa sürede 10 bin dolara ulaştı. 10 bin dolar şu anki kur ile hesapladığımızda 57 bin TL'ye tekabül etmekte.

Şirketin ilk logosunun bulunduğu orijinal kılavuzda Apple 1'in nasıl kullanılacağı ve kurulumuna dair bilgilere yer verilmekte. Müzayede 10 Temmuz saat 19:00'a kadar devam edecek.

1976 yılında geliştirilen Apple 1, Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından tasarlandı. Sadece 200 adet üretilen Apple 1'in satışa sunulduğunda fiyatı 666 dolardı.

Sadece 200 adet üretilen Apple 1 bilgisayarlarından tüm dünyada 80 adet kaldığı düşünülüyor. Hali hazırda var olan bilgisayarların 15'i ise müzayedelerde sergilenmekte.

Sizler Apple'ın ilk bilgisayarının kullanma kılavuzunun 10 bin dolara satılacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bir kullanma kılavuzuna 10 bin dolar verilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!