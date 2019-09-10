Apple'ın iPhone Satışları Hakkında İlginç Rapor

Yeni iPhone’lar neredeyse tanıtılmak üzereyken, Canalys adlı bir analiz şirketi Apple ile ilgili ilginç bir rapor paylaştı. Buna göre, Apple için gelecek çok da parlak olmayabilir.

Söz konusu rapora göre, iPhone satışları üst üste üçüncü çeyrekte de düşmeye devam ediyor. Yıllık bazdaki iPhone satışlarında da yüzde 13’lük düşüş mevcut. Raporda, 2019’un ikinci çeyreğinde (Q2) 36 milyon adet iPhone satıldığı belirtiliyor.

Apple’ın daha uygun bütçeli akıllı telefonu iPhone XR’ın, kendisinden daha üst seviyede bulunan ve daha yüksek fiyatlarla satılan iPhone XS ve iPhone XS Max’ten çok daha fazla satılmış olması da oldukça dikkat çekici. Raporda, Ekim 2018 ile Haziran 2019 arasındaki dönemde 47 milyon adet iPhone XR’ın satıldığı vurgulanıyor. Eylül 2018 ile Haziran 2019 arasında iPhone XS ve iPhone XS Max satışlarının ise sırasıyla 20 milyon adet ve 28 milyon adet olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Genel olarak yıldan yıla iPhone satışlarında bir düşüş gözlense de, Apple’ın yeni nesil iPhone satışlarında eski dönemlere göre daha başarılı olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl toplam iPhone satışlarının yüzde 68’ini iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X oluştururken bu yılki satışların yüzde 59’u iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’dan oluştu.

Ayrıca raporda, Apple’ın en önemli pazarlarının sırasıyla ABD (%35), Çin (%16), Japonya (%9.5), İngiltere (%4.9) ve Kanada (%3.3) olduğu belirtiliyor.