Apple'ın İptal Ettiği Devrimsel Proje

Önümüzdeki eylül ayında yeni nesil iPhone ailesini tanıtacak olan Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı çok önemli bir özelliği rafa kaldırmak zorunda kaldı. Cupertinolu şirketin Intel işbirliği ile geliştirdiği teknoloji, radyo dalgaları üzerinden iPhone’lar arası mesajlaşmayı mümkün kılıyordu.

Yıllarca akıllı telefon ekosisteminin trend belirleyen markası olan ve sektördeki diğer markaları peşinden sürükleyen Apple, özellikle kurucu CEO’su Steve Jobs’ın hayatını kaybetmesinin ardından yenilikçi ruhunu yitirmekle suçlanıyor.

Daha önce yapılmamış şeyleri başarmak ve yeniliklere öncülük etmek gibi hayranlık uyandıran bir felsefeye sahip olan Cupertinolu şirket, bir donanımı veya özelliği araştırmak için çok fazla zaman ve para ayırmaktan korkmuyor. Tabii bu durum, şirketi çevreleyen eleştirilerin dozajını pek azaltmıyor.

Fakat Apple’ın rafa kaldırdığı son özellik, akıllı telefon sektörü açısından yeni bir dönemin kapısını arayalabilirdi. The Information ’ın aktardığına göre Apple, Intel ile birlikte kullanıcıların uzun mesafeli radyo dalgaları üzerinden iPhone’larından diğer iPhone’lara doğrudan mesaj göndermelerine imkan tanıyan bir teknoloji üzerinde çalışıyordu; ancak projede beklenen ilerlemenin kaydedilememiş olması, ilginç özelliğin iptal edilmesine neden olmuş.

Söz konusu teknoloji, kısa mesajların gönderimi için telsiz gibi çalışan bir işleve sahip. Apple ve Intel’in geliştirdiği teknoloji, kullanıcıların kapsama alanı dışındaki yerlerde dahi iletişimde kalabilmeleri açısından oldukça önemli role sahip olabilirdi.

ABD’li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay Intel’in akıllı telefon modemleri üreten birimini 1 milyar dolara satın almıştı.