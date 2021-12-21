Apple'ın Karma Gerçeklik Gözlüğü Nasıl Görünecek?

Apple tarafındaki sızıntılar, şirketin yakın bir zamanda sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini harmanlayan karma gerçeklik gözlüğü ile karşımıza çıkacağını işaret ediyor. Peki yeni gözlüğün neye benzeyebileceğini merak ediyor musunuz? Yeni bir konsept tasarım, karma gerçeklik gözlüğü nasıl görünecek sorusuna ışık tutuyor.

Apple'ın Karma Gerçeklik Gözlüğü Nasıl Olacak?

Yayınladığı konsept tasarımlar ile adından sıklıkla söz ettiren Ian Zelbo, karma gerçeklik gözlüğü hakkındaki raporları dikkate alarak yeni bir konsept tasarım oluşturdu.

Görüntülere hızlı bir bakış attığımızda gözlüğün muhtemelen değiştirilebilir nitelikte olan mavi bir kafa bandı ile geldiğini görüyoruz. Bandın gözlükle bağlantısı, tıpkı Apple Watch modellerinde olduğu gibi toka ile sağlanmış durumda. Cihazın kendisi ve süngerleri ise beyaz bir renge sahip. Tasarım, gerçekten de modern bir duruşa sahip.

Güvenilir sızıntıları ile yakından tanınan Ming-Chi Kuo, karma gerçeklik gözlüğünün 300 gr ila 400 gr arasında ağırlığa sahip olacağını açıklamıştı. Şirketin ilk nesil cihazı 2022 yılında satışa sunması bekleniyor ve ikinci nesil model, 2024 yılında gelecek gibi gözüküyor. Kuo'ya göre ikinci nesil, daha iyi pil ömrü ve daha hızlı yonga seti gibi ayrıntılara ev sahipliği yapacak.

Sanal Gerçeklik Acının ve Anksiyetenin Tedavisinde Rol Oynayabilir

İngiltere sınırlarında yapılan araştırmada sanal gerçeklik teknolojisinin acı ve anksiyete ile mücadelede olumlu sonuçlar yarattığı fark edildi. Hükümet, bu tip teknolojilerin hem terapi hem de bakım sırasında dönüştürücü olabileceği konusundaki görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Yaşadığı beyin hasarı sonrasında tam zamanlı bakıma ihtiyaç duyan Sarah Hill, konu hakkında yaptığı açıklamada "Yürüyemiyorum ama yürüyebildiğimi hissediyorum. Denize dalabilirsiniz, tüm şu balıklara bakın. Bu benim anksiyetemi azaltıyor. Sanal gerçeklik kiti çok yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Bu bakımdan sanal gerçeklik teknolojisi yalnızca eğlence amaçlı değil, sağlık sektörü bazında da önemli bir rol oynayacak gibi gözüküyor. İlerleyen dönemlerde hastalar, bu gibi platformlar aracılığı ile çeşitli sorunları çözebilmek adına önemli bir adım atabilir.