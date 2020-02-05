Apple'ın Katlanabilir Ekran Patenti Ortaya Çıktı

Apple katlanabilir ekran teknolojisi, kıvrımlı hatları ile kırılma problemlerini geride bırakabilir. Bugün itibarıyla ortaya çıkan yeni patent başvurusunda, Apple'ın katlanabilir ekranlar için yeni denemeler yaptığını bizlere gösterdi.

Samsung Galaxy Fold piyasaya sürülen katlanabilir ekranlı telefonlar arasında en çok rağbet görenler arasındaydı. Oldukça hoş tasarımı ve yüksek donanımsal özellikleri ile dikkat çeken telefonun en büyük eksikliği ise hassas ekranıydı. Galaxy Fold katlandığında, ekranı da ortadan katlanıyordu. Uzun süreli kullanımlarda katlanan ekranın üzerinde çizgiler oluşabiliyordu.

Apple aldığı yeni patentle bu kırışma ya da katlanma izi problemini çözmek için harekete geçti. Şirketin yaptığı son patent başvurusunda, geliştirilmekte olan katlanabilir ekranlı telefon modeline dair detaylar yer alıyordu.

Apple katlanabilir ekran teknolojisi nasıl olacak?

Hemen yukarıdaki hareketli görselde gördüğünüz gibi Apple, ekranını defter yaprağı gibi katlamayacak: Bunun yerine ekranın kırılma noktasında küçük bir kavis yapılmasını seçen Apple, böylece ekran izi probleminden kurtulma yolunu bulmuş oldu.

Yeni denemeye rağmen Apple'ın telefonunun tam kapanmama gibi bir sıkıntısı bulunuyor. Eğer bu tasarım direkt olarak uygulanırsa, ortaya nasıl bir tasarım anlayışının çıkacağı ise tartışma konusu haline geldi.

Yine de her patent başvurusunun gerçeğe dönmesi gibi bir durum yok: Apple geliştirdiği teknolojinin başka şirketler tarafından kullanılmaması adına bunları patentleme yoluna gidebiliyor. Haliyle alınan patentten çok başka görünene bir telefon karşımıza çıkabilir.