Apple’ın Katlanabilir Telefonu Konsept Olarak Ortaya Çıktı!

Katlanabilir akıllı telefonlar, 2019’da gündemde yer alan en önemli konulardan birisi olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 20 Şubat’ta ilk katlanabilir akıllı telefonu Samsung’un Galaxy Fold modeliyle görmüştük.

Samsung’un ardından bu alanda hamle yapan bir diğer firma ise Huawei oldu. Huawei, dün itibariyle başlayan MWC 2019 Fuarı’nda merakla beklenen katlanabilir telefonu Mate X’i tanıttı.

Samsung ve Huawei’nin ardından ise tüm gözler Apple’a çevrilmiş durumda. Apple’ın katlanabilir telefonunu ne zaman tanıtacağı ve ne zaman piyasaya süreceği büyük bir merak konusu.

Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın bir patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmış ve sızdırılan bu patentin katlanabilir bir akıllı telefonla ilgili olduğu anlaşılmıştı.

Söz konusu patentteki çizimlere bakıldığında, Apple’ın katlanabilir telefonunun nasıl görüneceğini anlamak pek mümkün olmuyordu. Ta ki bugüne kadar…

Foldable News ile çalışan endüstriyel tasarımcı Roy Gisling, bu patent çizimleri üzerinden yola çıkarak katlanabilir iPhone için bir konsept tasarım oluşturdu.

Katlanabilir iPhone konsepti ilk bakışta Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’u anımsatıyor. Konseptte yer alan klavye konumu ise Nokia'nın bir döneme damgasını vuran Communicator adlı telefonuna benziyor.

Apple’ın patentini aldığı katlanabilir iPhone modellerini tam olarak ne zaman tanıtacağı henüz bilinmese de, bu yıl içerisinde Eylül ayında bir tanıtım yapılabileceği tahmin ediliyor.

Is this Apple's answer to the Samsung foldable phone? Read all about it on: https://t.co/PmnIW4LlRT #GalaxyFold #iPhone #iPad #Samsung pic.twitter.com/RLTVcTomDw