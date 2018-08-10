Apple'ın Komedi Dizisi Oyun Stüdyosunda Geçecek

Dünyanın en büyük şirketi Apple, sadece elektronik ürünler geliştirmekle kalmıyor, eğlence sektörüne yönelik geliştirdiği uygulama ve yazılımlarla da önemli gelirler elde ediyordu. İnternet üzerinden dizi ve film yayınlayacak bir platform kurmak istediği bilinen Apple’ın, bu platformda yayınlayacağı dizilerden birinin oyun stüdyosunda geçen bir komedi olacağı iddia edildi.

Daha önce çıkan haberlerde Apple’ın Netflix, Amazon ve HBO gibi rakiplere karşı yarışacak bir tür online yayın platformu kurmak için 1 milyar dolar ayırdığı ortaya çıkmıştı. 1 milyar dolarlık yatırımla birlikte kendine ait diziler ve filmler çektirmek için çalışmaya başlayan şirketin, yakın zaman sonra yeni platformunu tanıtacağı belirtilmişti.

Hollywood Reporter isimli internet sitesinin bugün yaptığı bir haberdeyse Apple’ın yeni platformunda yayınlanması muhtemel komedi dizisine dair ilk bilgiler verildi. Senaryosunun yarısının tamamlandığı söylenen ve henüz ismi bilinmeyen komedi dizisinin senaryosunu It’s Always Sunny in Philadephia’dan Rob McElhenny ve Charlie Day’in yazacağı dile getirildi.

Dizinin yaklaşık 3,000 geliştiricinin çalıştığı Ubisoft Montreal ofisinde çekilebileceği belirtilirken, Apple’ın platformunu tanıtmasından sonra diziye dair ilk bilgilerin yayınlanabileceği de söylenenler arasında yerini aldı.