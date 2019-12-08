Apple'ın 'Küçük Eniştesi' iPhone 9, 2020'de Tanıtılabilir

Apple'ın gelecek baharda piyasaya sürmesi beklenen yeni bütçe dostu iPhone modeli hakkında daha fazla şey ortaya çıktı.

2017 yılından itibaren Apple, iPhone'lardaki isim sıralamasını karıştırdı ve beklenmedik bir adlandırma şeması getirdi. 2018'de iPhone'lara XR, XS ve XS Max gibi isimler kullanan ABD'li şirket, son ürünlerine ise daha basit iPhone 11 isimlerini uygun gördü. Ancak Apple'ın unuttuğu iPhone 9 için farklı bir plan olduğu ortaya çıktı.

Macotakara'dan gelen yeni bir rapor, iPhone SE 2'nin aslında iPhone 9 olarak adlandırılmasının mümkün olduğunu söylüyor. iPhone 8 ile neredeyse aynı olacak yeni iPhone 9'da yükseltilmiş bir A13 yongası yer alıyor. 4,7 inç LCD ekrana sahip olduğunu söyleyenen cihazın 400 dolarlık fiyatıyla satışa sunulması da olası.

iPhone SE 2 hakkındaki spekülasyonların yeni olmadığını belirtmek gerekiyor. Daha önceden cihazın 2020 yılına saklandığı ve orta segmente hitap edeceği sızdırılmıştı. Hatta render görsellerini ortaya çıkaran analistler, yeni iPhone'lar öncesinde piyasanın hareketlenmesi gerektiğini düşünüyordu.