Apple'ın Kurucu Ortağı Steve Wozniak: Tüm Bitcoin'lerimi Sattım

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Nordic Business Forum'da konuşan Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, Bitcoin'i henüz 700 dolarken aldığını ancak 20 bin doları bulmasıyla beraber hepsini sattığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile ilgili sözleri nedeniyle gündem olan Wozniak, şimdi de popüler kripto para birimi Bitcoin hakkında konuştu.

Nordic Business Forum'da Seth Godin'in sorularını yanıtlayan Woz, Bitcoin'i geçtiğimiz yaz 700 dolar seviyelerindeyken aldığını ancak daha sonra elden çıkardığını ifade etti. Bitcoin'in 20 bin dolar seviyelerine gelmesiyle birlikte elindeki tüm Bitcoin'leri sattığını söyleyen Woz, "Bitcoin'i alırken herhangi bir kar kaygısı gütmedim. Yalnızca yaşanan çılgınlığın ben de bir parçası olmayı ve bunu deneyimlemeyi istedim" dedi.

Wozniak, Bitcoin'den nasıl koptuğunu şu sözlerle açıklıyor: "Kripto para piyasayasında çok fazla dalgalanmalar oluyor. Bitcoin yukarı doğru yükseldiğinde kendime dedim ki 'Sürekli olarak numaralara bakıp, numaraları önemseyen insanlardan birisi olmak istemiyorum' Böyle bir şeye hayatımda ihtiyacım yok. Mutluluğumun en önemli parçası endişeli olmamam. Bu yüzden hepsini sattım"

Tüm bunlara rağmen, Bitcoin'in hem dolardan hem de altından daha iyi bir yatırım aracı olduğunu iddia eden Wozniak, "Amerikan Doları, kontrolünün ve miktarının devlet tekelinde olmasından dolayı yalnızca bir düzmeceden ibaret. Dolayısıyla her an devlet daha çok dolar basıp, piyasaya sürerek değerini düşürebilir. Öte yandan Bitcoin kaynakları öngörülebilir derecede sınırlı. Bu da onu daha güvenilir bir yatırım aracı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Woz, Bitcoin sahibi olduğu dönemlerde sadece Bitcoin kabul eden lokantalara ve otellere gittiğini ve seyahat ederken yalnızca Bitcoin kullanmaya çalıştığını sözlerine ekledi.