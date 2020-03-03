Apple'ın Kurucusu Açıkladı: Corona Virüsü Kapmış Olabilirim!

Steve Wozniak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda oldukça dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu. Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak Corona Virüsü kapmış olabilir mi?

Çin Seyahati Sonrası

Woznaik geçtiğimiz dönemlerde yaptığı bir iş seyahati sırasında kısa süreli de olsa Çin sınırları içerisinde konaklamış ve bir süre orada bulunmuştu. Bu seyahat sırasında yanında eşi Janet Hill de bulunuyordu.

Geçtiğimiz saatlerde eşi Hill'in oldukça şiddetli bir şekilde öksürmeye başladığını açıklayan Wozniak, West Coast Sports Institute isimli sağlık merkezinde yaptığı yer bildirimi ile birlikte kendisine ve eşinde koronavirüs olabileceğine yönelik bazı şüphelerini takipçileri ile paylaştı.

Yapılan açıklamaların ardından harekete geçen muhabirler olayın detaylarını araştırmak için gerekli konumlarla kontak kurduğunda korkulan durumun gerçek olmadığı ve eşinin bir sinüs enfeksiyonu geçirdiği ortaya çıktı. Durumun ortaya çıkmasının ardından bunun sadece bir şaka olduğunu söyleyen Wozniak, endişe edilmesi gereken herhangi bir sorunun bulunmadığını belirtti.

Apple'dan Çinli Çalışanlara Koronavirüs Yardımı!

Corona Virüsü nedeni ile işleri büyük bir sekteye uğrayan Apple, bazı çalışanlarına kendi ürünlerinden oluşan bir yardım paketi dağıttı.

Paketin içerisinde çalışanlara moral veren bir mektup yer alıyor. Bunun yanında ise bir adet iPad 10.2 görülüyor. Ayrıca bir adet yüz maskesi, bir adet termometre, bir adet el dezenfekteni, birkaç adet dezenfekte edici mendil ve bazı gıda malzemeleri yer alıyor.

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