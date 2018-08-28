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  4. Apple'ın Memoji'sine Google'dan Yanıt: Minis

Apple'ın Memoji'sine Google'dan Yanıt: Minis

Erkan Calp
Erkan Calp - | Mobil

Google’ın klavye uygulaması Gboard, artık selfie fotoğrafları emojiye dönüştürme yeteneğine sahip. Android platformunda en çok indirilen üçüncü parti klavye uygulaması Gboard ile kullanıcılar artık kendi selfie’lerini emojilere dönüştürebiliyor.

Apple’ın iPhone X, Samsung’un S9, Asus’un ZenFone 5 serisinde farklı isimlerle gördüğümüz selfie'leri emojiye dönüştürme, Gboard klavye uygulamasında bir eklenti olarak karşımıza çıktı. Google’ın Android ve iOS platformunda 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaştırmayı başardığı klavye uygulaması Gboard’a yeni eklenen “Minis” özelliği selfie’leri çıkartmalara dönüştürüyor. Makine öğrenme, nöral ağlar ve sanatsal çizimlerin harika bir kombinasyonu diyebileceğimiz Minis, kullanıcının çektiği selfie fotoğrafı hızlı bir şekilde işleyerek eğlenceli bir çizgi film karakterine çeviriyor. Kullanıcı 100 çıkartma stili arasından seçim yapabiliyor ve özelleştirebiliyor. Yüz biçimi, saç şekli değiştirme, saç ekleme gibi seçenekler mevcut.

Google'ın yakın zamanda kullanıma kapattığı Alo uygulamasında gördüğümüz selfie çıkartmalarına benzeyen Minis özelliğini kullanmak için Gboard uygulamasını son sürüme güncellemek yeterli oluyor. Yapay zekadan güç alan kişisel çıkartmaların kullanımına ilişkin tanıtım videosunu da paylaşalım:

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ETİKETLER: google memoji gboard animoji

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