Apple'ın Merakla Beklenen Ürünü AirPower İptal Edildi

Apple tutkunlarının uzun süredir beklediği kablosuz şarj matı AirPower'ın iptal edildiği açıklandı. iPhone'un 10. yılına özel olarak düzenlenen etkinlikte tanıtılan ancak satışa çıkarılmayan AirPower piyasaya sürülmeyecek.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen lansmanda AirPower'ın aynı anda 3 farklı cihazı kablosuz olarak şarj edebileceği söylenmişti. Kablo karmaşasının önüne geçmesi beklenen bu teknoloji maalesef söylenti olarak kaldı. Teknik sorunlar nedeniyle bir türlü piyasaya sürülemeyen AirPower, artık tarihe karıştı.

Yüksek Standartlara Ulaşılamadı!

Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Dan Riccio yaptığı açıklama ile AirPower'ın iptal edildiğini resmi olarak duyurdu. Dan Riccio açıklamasında şu cümlelere yer verdi;

"Çok çaba gösterdikten sonra, AirPower’ın yüksek standartlarımıza ulaşamayacağı sonucuna vardık ve projeyi iptal ettik. Bu lansmanı dört gözle bekleyen müşterilerden özür dileriz. Geleceğin kablosuz olduğuna inanmaya devam ediyoruz ve kablosuz deneyimini ilerletmeye kararlıyız."

Apple kullanıcılarının 18 aydır merakla beklediği AirPower hakkında çeşitli haberler gelmişti. Bunlardan birkaçı da AirPower'ın mühendislikle ilgili yaşanan zorlukları ve aşırı ısınma problemleriydi. Gündeme gelen bu çeşitli haberlere rağmen yine de bir ümit bulunmaktaydı; ancak bu ümit de ne yazık ki yok oldu.

Sizler Apple'ın AirPower projesini durdurması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple ileride AirPower benzeri bir teknoloji üzerinde yeniden çalışır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!