Apple'ın Meyve Kavgası Büyüyor: Elma Mı Armut Mu?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Apple'ın meyve kavgası giderek büyüyor. Şirket tüm meyve patentlerinin sahibi gibi davranıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar.

Elma ve Armut arasındaki fark hepinizin malumu. Normal şartlarda birbirinden farklı bu iki meyve, aynı zamanda iki şirketin mahkemelik olmasına neden oldu. Apple tarafından açılan bir dava ile birlikte, işin aslı ortaya çıktı. Apple, ABD’de mahkemeye giderek öğün planlama uygulaması olan Prepear’ın zor durumda kalmasına neden oldu. Şimdi bir mahkeme de Kanada'da başlıyor. Prepear uygulaması, bu durumda daha fazla zor durumda kalacak.

Apple'ın meyve kavgası imza kampanyasının başlamasına yol açtı

ABD'de yoğun bir şekilde mahkeme sürecini devam ettiren Apple şirketi, henüz dava sürecini sonlandırmadı. Özellikle de farklı ülkelerde dava açarak konuyu kendi lehine çekmek istiyor. Bu durum, firmanın mahkeme süreciyle uzun bir süre vakit harcaması anlamına geliyor.

Apple’ın avukatlarının agresif tarzını eleştiren ekip, firmanın bu konuda kendilerine karşı devasa bir set oluşturduklarını ifade etti. Bu set, aynı zamanda boş yere kaynak harcamasına da neden oluyor. Normal şartlarda bu firma 5 kişi ile çalışıyordu. Ancak Apple tarafından açılan davaların maliyetini karşılamak için birisini işten çıkarmak zorunda kaldılar.

Apple’ın tutunduğu takım herkes tarafından eleştirilirken, aynı zamanda ilginç girişimler başlatıldı. Dünya çapında Apple'ın davayı geri çekmesi talep edildi. 220 binden fazla kişi bu konuda imzacı oldu. Sizce bu mahkeme süreci nasıl sonlanacak? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.