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Apple'ın Otonom Araba Teknolojisi Görüntülendi

Apple Project Titan
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman teknoloji
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Teknoloji devi Apple’ın uzun süredir sürücüsüz arabalara ilgi duyduğu ve bu sektörde yer alabilmek adına farklı uygulamalar geliştirmeye çalıştığı biliniyordu. Şirket Project Titan ismini verdiği otonom araba teknolojisini en sonunda sokaklara çıkardı.

Uzun yıllardır Apple’ın araba sektörüne gireceği ve kendi arabalarını üreteceği dilden dile dolaşıyor; ancak bir türlü Apple buna dair açıklama yapmıyordu. En sonunda araba projesinden vazgeçtiğini söyleyen Apple, sürücüsüz araba teknolojileri üzerine çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Tim Cook tarafından da doğrulanan sürücüsüz araba teknolojisine şimdilik Project Titan ismi verildiği de söylenmişti. Uzun süredir geliştirme aşamasında olan ve henüz ayrıntılarına sahip olamadığımız projeyse en sonunda Kaliforniya sokaklarında görüntülendi.

İlk görüntü sürücüsüz taksi şirketi olan MacCallister Higgins’den geldi. Twitter üzerine yüklediği bir videoyla Apple’ın arabasını görüntülediği belirten Higgins, teknik detaylar da verdi. Lexus RX SUV üzerine takılmış altı LIDAR (Light Detection and Ranging; veya Laser Imaging Detection and Ranging) sensör sayabildiğini söyleyen işadamı, bunların Velodyne LINAR olduğunu da söyledi. Lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan bu teknoloji için Apple, Velodyne'ın bir modelini tercih etmiş. Bu sayede şirketin 360 derece görüntüleme yapabileceğinin de altı çizildi.

Henüz geliştirme aşamasında olduğundan çok büyük ve kaba görünen sisteme dair son bir cümle daha sarf eden Higgins, tavanın üstünde görünen sensörlerin dışında, tavanın içerisine yerleştirilmiş bazı malzemelerin olduğunu da kaydetti.

Project Titan’ın bir tür sürücüsüz araba teknolojisinden ziyade sürücü destek uygulamaları barındıracağı düşünülürken, ayrıntıların yakın zaman sonra açıklanacağı da tahminler arasında yerini aldı.

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ETİKETLER: project titan apple project titan

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