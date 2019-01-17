Apple'ın Otonom Araç Planları Sekteye Uğramış Olabilir

Belki birçoğunuz ilk kez duyuyor olabilir ancak Apple bir süredir otonom araç teknolojileri üzerinde çalışıyor. İlk başlarda Apple’ın söz konusu otomobilleri kendisinin üreteceği iddia edilmişti ancak ortaya çıkan son haberler, şirketin otomobil üretmekten çok otonom teknoloji ile ilgilendiğini gösteriyor.

Fakat Apple’ın planları sekteye uğramış gibi görünüyor. Lynx Equity Strategies firmasının analistleri KC Rajkumar ve Jahanara Nissar’a göre, iPhone satışlarının yavaşlaması nedeniyle Apple’ın otonom araç projesi gibi diğer projelere ayıracağı para da azaldı.

Analistler, "Yaklaşık bir ay önce Aralık ayında, otonom sürüş programı gibi şirketin ana hedefleri dışındaki projelerin harcamalarında kesintiler ve sınırlamalar olduğu hakkında bir yazı yazmıştık. Son kontrollerimiz ve CES’te elde ettiğimiz duyumlar, Apple’ın söz konusu programını tamamen durdurabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

Apple’ın otonom araç projesi, aslında daha çok akıllı telefon üretimiyle tanınan bir şirketle pek de alakalı bir konu gibi görünmüyor. Henüz araştırma-geliştirme aşamasındaki ticarileşmemiş bu proje, aya roket fırlatmak gibi büyük bir proje olarak görülüyor.

Ancak yine de Apple’da işler gerçekten de programı tamamen sonlandıracak kadar kötü gidiyor olabilir mi? Aslında tüm bu iddialar ve tahminler biraz abartılı görünüyor. Dolayısıyla gerçekleri tam olarak öğrenene kadar temkinli olmakta fayda var.