Apple'ın Otonom Aracı Stres Seviyesine Göre Gidecek

Otonom araç sektöründe boy göstermek isteyen Apple, bu konuda önemli bir patent almış gibi gözüküyor. Yolcu koltuğunda oturan kişilerin stres seviyelerini tespit edecek olan Apple, araba hızlarını da buna göre ayarlayacak.

Kendi kendine giden bir arabada seyahat etme düşüncesinin tehlikeli olabileceğini düşünebilirsiniz. Sonuçta otomobilin hızını ve yönünü kontrol eden bir bilgisayar var ve ilk başta bu durum rahatsız edici olabilir. Ancak Apple yolcunun stres seviyesini tespit eden ve buna göre kendini ayarlayan bir otonom sürüş sistemi fikri ortaya koymuş olabilir.

AppleInsider tarafından sızdırılan patente göre Apple, kendi kendine giden otomobiline yolcuların stres seviyelerini izlemek için sensörler yerleştirecek. Bu sensörler sayesinde otonom araç sürüş tarzını, yolcunun panik yapmasını engellemeye yönelik ayarlayacak. Böylelikle yolcu da güvende olduğunu hissedecek.

Sensör yolcunun araç içerisinde yüksek stres seviyesine sahip olduğunu tespit ederse, yolcuların araca alışması için daha yavaş gitmeyi tercih edebilir. Bu sensörler yolcunun göz hareketlerini, vücut duruşunu, göz kırpma hızını, vücut ısısını, kalp atışını, baş pozisyonu ve bunun gibi her türlü şeyi ölçüp aracı ayarlayacak.

Otonom araöç sektöründe çalışmalarını yürüten ABD'li teknoloji devi konu hakkında resmi açıklamalar yapmış değil. Özellikle pazarın büyük araba üreticileriyle kapışmak isteyen Apple'ın bu konuda ilk olma gibi bir isteğinin bulunmadığını belirtmek gerek.