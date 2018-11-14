Apple’ın Piyasa Değeri 5 Haftada 190 Milyar Dolar Eridi

Tarihte 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olan Apple, sadece beş haftada 190 milyar dolar kaybetti.

Yeni iPhone’ların hedeflenen satış rakamlarının gerisinde kalması Apple hisselerine ağır darbe vurdu.

Ağustos ayında 1 trilyon dolar barajını aşan Cupertinolu teknoloji devi, son 5 haftalık süreçte 190 milyar dolar kaybetti. İlk kez 12 Aralık 1980’de halka açılan Apple, 190 milyar dolar piyasa değerine 30 yılda ulaşmıştı.

Son birkaç hafta borsada kötü bir performans gösteren şirket, piyasaya değeri olarak 920 milyar dolara kadar düştü. 3 Ekim’de 1.16 trilyon dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan Apple, yakaladığı trendi koruyamadı.

Apple’daki sert düşüşte, iPhone satışlarının 2019’un ilk çeyreğinden itibaren düşeceği yönündeki bazı analist raporları etkili oldu.

Apple CEO’su Tim Cook, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlardaki küçülme sebebiyle sonu satış hedeflerine ulaşamayacaklarını belirtmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Japonya’nın en büyük finansal yayın organlarından Nikkei Asian Review 'da yayınlanan raporda, iPhone XR'a gelen taleplerin beklenenden çok daha düşük olduğu belirtilmişti. Raporun ardından Foxconn, Pegatron, Largan Precision, Flexium Interconnect ve AAC Technologies'in hisse senedi fiyatları önemli oranda gerilemiş, hatta iPhone XR’ın üretim hatlarının da durdurulduğu öğrenilmişti.

Apple, 2018’in üçüncü çeyreğine dair raporunda, geçen çeyreğe göre gelirlerini yüzde 13 artırarak 62.9 milyar dolara yükselttiğini açıklamıştı. Şirketin bu yılın son çeyreği için öngördüğü gelir ise yaklaşık 91 milyar dolar.