Apple'ın Sağlık Uygulaması Cinayet Soruşturmasında Kullanıldı

Apple tarafından üretilen mobil cihazlarda gömülü olarak gelen uygulamalardan Apple Health App, Almanya’da yaşanan vahim cinayet olayını aydınlatmak için kullanıldı. Afgan kökenli Hussein Khavari’nin 19 yaşındaki tıp öğrencisi Maria Ladenburger’a önce tecavüz edip sonra öldürdüğü olayın detaylarını ortaya çıkarmaya çalışan polis, Health App’ten aldığı verileri delil dosyasına ekledi.

Ekim 2016’da yaşanan olaydan sonra gözaltına alınan Khavari’nin davası eylül ayında görülmeye başlanmıştı. Tutuklanmasının hemen ardından şüphelinin iPhone’nuna el koyan Alman polisi, Khavari’den şifresini istemiş ancak Khavari şifresini polisle paylaşmayı reddetmişti. Şifreye ulaşamayan Alman polisi, Münih merkezli bir güvenlik firmasıyla iletişime geçerek, şifreyi kırmak için çabalamaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken, Khavari bütün suçlarını itiraf etti ve olaya dair kimi detayları da polisle paylaştı.

Talihsiz genç kızı öldürdükten sonra Dreisam Nehri’ne attığını söyleyen Khavari’nin anlattıklarından sonra iPhone’nunda kullandığı Health App’i açan polisler, olayın yaşandığı saate dair verileri ele geçirdiler. Cansız bedeni nehre indirdiğini, ardından da yukarı tırmandığını aktaran suçlunun Health App verilerinde tam da o anlarda değişiklik tespit eden polisler, olayın yaşandığı dakikalarda Khavari’nin kalp atışlarının hızlanması gibi değişiklikler olduğunu gördüler. Suçlunun anlattıklarıyla uygulama arasında korelasyon bulunmasının ardından polis ekipleri, elde ettikleri verileri de dava dosyasına koyarak, savcıya gönderdiler.

Konuyla ilgili yorumda bulunan Yale Üniversitesi Güvenlik Laboratuvarı Uzmanı Sean O’Brien, “Uygulamalardan alınan verilerle birlikte şifreler, yüz tanıma kayıtları, mikrofon kayıtları gibi dijital veriler, uzun süredir hukuki delil olarak kabul ediliyorlar. Kimi davaların çözülmesi için de oldukça önemliler.” şeklinde konuştu.