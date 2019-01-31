Apple’ın Sürücüsüz Araç Projesinde Casusluk İddiası!

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir sürücüsüz (otonom) araç teknolojileri üzerinde çalışıyor. Ancak bir Apple çalışanının, projenin detaylarını üçüncü kişilere sızdırdığı iddia ediliyor. Apple, Jizhong Chen isimli çalışanının kişisel hard diskinde otonom sürüş teknolojisinin detaylarının, cep telefonunda da şirket içi çekilmiş pek çok fotoğrafın tespit edildiğini söylüyor.

Financial Times’ta yer alan detaylara göre Apple, otonom araç projesinde çalışan yazılım mühendisi Jizhong Chen’e, ticari sırların çalınmasından dolayı dava açtı. Federal mahkemedeki dava dosyasına göre Chen, şirketin gizli çalışma alanında fotoğraf çekmiş. Apple’ın kendi içinde gerçekleştirdiği soruşturmaya göre de Chen’in kişisel hard diskinde, firmanın geliştirdiği otomobil sensörlerinin detayları, özel yapım kayışlar ve tescilli materyallere rastlandı. Ayrıca Chen’in telefonunda şirket binası içerisinde çekilmiş yüzlerce fotoğraf da bulundu.

Dava dosyasına göre Chen, Apple’a iş başvurusunu desteklemek için bu dosyaları sigorta poliçesi olarak indirdiğini söylüyor. Apple ise proje kapsamında kullanılan malzemelerin açıklanmasının son derece tehlikeli ve şirkete zarar verici olacağını belirtiyor. Ayrıca Chen’in, otonom araç projesi için Apple’a başvurmasının yanı sıra, yine bu alanda çalışan rakip bir Çinli firmaya da başvuru yaptığı söyleniyor.

Jizhong Chen’den önce bir başka Apple çalışanı Xiaolong Zhang da casusluk yapmakla suçlanmıştı. Zhang’ın, motor ve batarya sistemleri hakkındaki hassas bilgiler de dahil olmak üzere otonom araç projesi hakkında ticari sırları çaldığı iddia edilmişti. Zhang, bu gelişmelerden sonra Apple’dan istifa etti ve Çin merkezli bir elektrikli araç start-up şirketi olan Xiaopeng Motors’da işe başladı. Daha sonrasında Zhang Çin’e gitmek üzereyken yakalandı ve tutuklandı. Ayrıca Xiaopeng Motors da Zhang’ı kendi iç soruşturmasından sonra işten çıkarttı.

Chen’in Çin’e gitme isteğini reddeden ve 11 ocak’tan itibaren ücret ödemeden Chen’in görevini askıya alan Apple, Chen’in hem binaya hem de şirket ağına erişimini yasakladı. Apple, fikri mülkiyetinin gizliliği ve korunmasını çok ciddiye aldığını belirten bir açıklama yaptıktan sonra bir şirket sözcüsü de, "Bu konuda yetkililerle çalışıyoruz ve tüm soruları FBI’ya yönlendiriyoruz." dedi. FBI konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve şu ana kadar Chen’in avukatına da ulaşılamadı.