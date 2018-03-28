Apple'ın Uzay Grisi Aksesuarları Görücüye Çıktı

Apple'ın bugün düzenlediği iPad etkinliği için Apple'ın internet üzerinden satış yaptığı online mağazası olan Apple Store, her etkinlik öncesi gibi kapandı. Herkes yeni iPad modeli ve yine iPad ile ilgili birkaç yeni aksesuar beklerken, Apple'ın iMac Pro ile ortaya çıkan uzay grisi renge sahip Magic Mouse 2, Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard ve Magic Trackpad 2 de satışa çıktı.

Amerika'da iMac Pro satın alan bazı kullanıcılar uzay grisi aksesuarlarını eBay ve Amazon gibi sitelerde çok yüksek fiyatlara satıyorlardı. Bunları gören Apple "Karaborsa yerine gelsinler, biz de onlara yüksek fiyattan satarız." demiş olacak ki zaten pahalı olan Mac aksesuar fiyatlarını uzay grisi aksesuarlar için daha da yukarıya çekti.

Önce Amerika için aksesuar fiyatlarına bir göz atalım:

Gümüş Magic Mouse 2: 79 Dolar Uzay Grisi Magic Mouse 2: 99 Dolar Gümüş Magic Trackpad 2: 129 Dolar Uzay Grisi Magic Trackpad 2: 149 Dolar Gümüş Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard: 129 Dolar Uzay Grisi Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard: 149 Dolar

Amerika'daki 20 Dolarlık fark maalesef Türkiye'ye gelince vergilerin eklenmesiyle 20 Türk Lirası olmuyor tabi ki. Şimdi de gelin Türkiye fiyatlarına bakalım:

Gümüş Magic Mouse 2: 379 TL Uzay Grisi Magic Mouse 2: 479 TL Gümüş Magic Trackpad 2: 599 TL Uzay Grisi Magic Trackpad 2: 649 TL Gümüş Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard: 599 TL Uzay Grisi Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard: 649 TL

Apple'ın bir zamanlar gümüş (beyaz) renkli iPhone 5'i daha pahalıya satmasına benzer bir olay da şimdi uzay grisi aksesuarlar için yaşanıyor gibi gözüküyor.