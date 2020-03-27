Apple'ın Video ve Ses Düzenleme Yazılımları 90 Günlüğüne Ücretsiz

Apple, evde kalma süreci içerisindeki kullanıcılara profesyonel video ve ses düzenleme uygulamalarından ikisini ücretsiz olarak deneme şansı sağlıyor. Şirket, Final Cut Pro X ve Logic Pro X'in ücretsiz deneme süresini uzattığını ifade ediyor.

Final Cut Pro X ve Logic Pro X uygulamalarını test etmek için insanlara daha fazla zaman veren Apple, ilk aşamada ses düzenleme yazılımı olan Logic Pro X'in deneme süresini uzatma kararı aldı. Normalde 30 gün deneme hakkı tanıyan teknoloji devi, bu süreyi 90 güne kadar çıkarmış durumda.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler programı Apple'ın web sitesinden yazılımları indirebilir. Ayrıca 30 günlük deneme süresini kullanan kişiler bile yeni sürümü alabilir ve 90 gün boyunca ücretsiz olarak bu yazılımları deneyimleyebilirler.

ABD'li şirket ayrıca ilk kez Logic Pro X'in ücretsiz deneme sürümünü sunuyor. Profesyonel ses düzenleme yazılımının normal fiyatı 200 dolar seviyesinde olduğu için kullanıcıların bu deneme kampanyasına ilgi göstereceği düşünülüyor.