Apple'ın Yeni Dijital Yayın Servisi, Şirketin Gelirlerini Uçuracak

Apple, 25 Mart’ta gerçekleştireceği etkinlikte merakla beklenen yeni çevrimiçi yayın platformunu tanıtacak. Yepyeni bir sektöre giriş yapmaya hazırlanan şirket, şu ana kadar orijinal içeriklere 1 milyar doların üzerinde para harcadı. Apple’ın gelecek planlarında çok önemli bir yere sahip olan akış servisi, şirketin yıllık gelirini önemli oranda artırabilir.

ABD merkezli finans şirketi Wedbush Securities analisti Dan Ives, Apple’ın önümüzdeki günlerde piyasaya süreceği video odaklı akış servisinin, yılda 7 ila 10 milyar dolar arasında bir kazanç sağlayabileceğini söylüyor.

Şu anda streaming yayın piyasasının başını çeken üç platform bulunuyor: Netflix, Hulu ve Amazon. Pazardaki konumlandırmasını ‘premium içerikler’ üzerinden yapacak olan Apple, rakiplerinin karşısına güçlü bir şekilde çıkmak için şu ana kadar birçok ünlü isimle içerik anlaşması imzaladı.

Efsanevi yönetmen Steven Spielberg, ünlü aktörler Jason Momoa, Chris Evans, Steve Carell ve sevilen sunucu Oprah Winfrey, şirketin ortaklık kurduğu isimlerden sadece bazıları.

Ayrıca Apple’ın, yakın bir zaman önce Oscar’lı Moonlight, Ex Machina ve Hereditary gibi başarılı yapımların arkasında bulunan New York merkezli film stüdyosu A24 ile ortaklık kurduğunu da söyleyelim. Şirketin rüştünü ispatlamış prodüksiyon şirketleriyle yaptığı anlaşmalar, Oscar yarışında boy gösterebilecek yapımlar üretmek istediğini gösteriyor.

Apple’ın akış hizmeti, yalnızca orijinal içeriklerden oluşmayacak. Bütüncül bir platform kurmak isteyen şirket, HBO, Showtime ve Starz gibi kablolu televizyon kanallarına ait üçüncü taraf içerikleri de müşterilerine sunacak. Hatta şirket, Netflix’e de platformda yer alma teklifi götürmüş; fakat olumsuz yanıt almıştı.

Apple’ın 100’den fazla ülkede hizmete sunacağı yeni dijital yayın platformu, 25 Mart’ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Lansman günü her şeyden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.