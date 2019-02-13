Apple’ın Yeni iOS 13 Güncellemesi Hangi iPhone Modellerine Gelecek?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl iOS 12’yi hizmete sunarken bazı iPhone modellerini bunun dışında tutmuştu. Eski iPhone modellerine sunduğu güncelleme desteğini gittikçe azaltmaya başlayan Apple, şimdi de benzer şekilde yeni güncellemesi iOS 13’ü getirmeyi planlıyor.

Apple uzun bir süredir iOS’un yeni sürümü iOS 13 üzerinde çalışıyordu. iPhone kullanıcıları da birçok iyileştirme ve yenilik getireceğini tahmin ettikleri yeni güncellemeyi heyecanla bekliyor. Ancak iOS 13 bazı iPhone kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor. Çünkü Apple, eski iPhone modellerinde (2016’dan önceki modeller) iOS 13’ün desteklenmeyeceğini belirtiyor.

MacRumors’ın şirkete yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre iOS 13, 3-7 Haziran tarihleri arasında California’nın San Jose kentinde yer alan McEnery Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan WWDC 2019 etkinliğinde tanıtılacak. Ayrıca aynı kaynaklara göre, 2016’dan önce piyasaya sürülen iPhone modelleri iOS 13’ü desteklemeyecek.

iOS 13 güncellemesini alacak iPhone modelleri şunlardan oluşuyor:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iOS 13 güncellemesini almayacak iPhone modelleri ise şu şekilde: