Apple’ın Yeni iPhone Modelleri Hakkında Çarpıcı İddialar!

Apple’ın yeni iPhone modellerini görmek için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor. Ancak Bloomberg, Cupertino merkezli şirketin yıl sonuna doğru tanıtacağı üç yeni iPhone modeliyle ilgili şimdiden önemli detaylar veriyor.

Bloomberg’e göre, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) firması, 2019 iPhone modellerine güç verecek olan A13 işlemcilerinin üretimine çoktan başladı. Haberin devamında, bu yıl piyasaya sürülecek olan iPhone modellerinin A13 çipleriyle donatılacağı, bu sayede daha hızlı olacağı ve daha uzun batarya ömrü sunacağı belirtiliyor. Ayrıca haberin kaynakları, yeni telefonlar hakkında internette dolanan birçok haberi ve söylentiyi doğrulayan bazı yeni detaylar da veriyor.

Bu detayların ilki ve en önemlisinde, 2019 iPhone modellerinin (iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’ın halefleri) şu anki modellere benzer bir görünüme sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca her bir modelde ilaveten bir kameranın daha yer alacağı belirtiliyor. Yani bu iddiaya göre, iPhone XS ve XS Max’in yerine gelecek modellerin arkasında üç adet ve iPhone XR’ın yerine gelecek modelin arkasında da iki adet kamera bulunacak.

Haberde, iPhone XS ve XS Max’in yerine gelecek olan yeni modellerdeki üçüncü kameranın, daha geniş ve daha detaylı fotoğraflar için ultra geniş açılı bir lense sahip olacağı ifade ediliyor. Ayrıca bunun daha fazla zoom yapmaya da izin vereceği ve Apple’ın, fotoğraflardan çıkartılan insanların geri eklenebilmesi için kamera uygulamasında bir otomatik düzeltme özelliği sunacağı da iddia ediliyor.

Gurman ve Wu isimli kaynaklara göre Apple, kullanıcıların AirPods’larını ve diğer cihazlarını yeni telefon modellerinin arkasında şarj etmesine imkan verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor (ters kablosuz şarj). Bu özellik Samsung’un Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarında yer alıyor, dolayısıyla Apple’ın da kendi telefonlarında böyle bir özelliğe yer vermesi sadece zaman meselesi olarak görülüyor.

Son olarak Bloomberg, iPhone XS ve XS Max yerine gelecek olan yeni modellerin şu ankilere göre yarım milimetre daha kalın olacağını bildiriyor ve kamera diziliminin, cihazın sol üst köşesindeki kare bir yapı içerisinde yer alacağını söylüyor.