Apple'ın Yeni Kulaklığı Powerbeats 4 Tanıtılmadan Raflara Çıktı!

Apple geçtiğimiz yıllarda satın aldığı Beats markasının altında oldukça iddialı ses ürünlerine odaklanıyor. Şirketin son zamanlarda pek çok sızıntıya ve rapora maruz kalan kalan modeli Powerbeats 4 henüz tanıtılmadan raflara çıktı.

New York sınırlarında yer alan bir Walmart içerisinde ortaya çıkan Powerbeats 4, 149 dolar fiyat etiketi ile raflara çıkmış durumda. Bu fiyatın gerçekten resmi fiyat olup olmadığı bir miktar kafa karıştırıcı çünkü önceki model olan Powerbeats 3 yaklaşık 199 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu.

@9to5mac @MacRumors did the new Beats Powerbeats drop without announcement? these were found in my local Walmart in Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB