Apple'ın Yeni Kulaklığı Powerbeats 4 Tanıtılmadan Raflara Çıktı!

Apple geçtiğimiz yıllarda satın aldığı Beats markasının altında oldukça iddialı ses ürünlerine odaklanıyor. Şirketin son zamanlarda pek çok sızıntıya ve rapora maruz kalan kalan modeli Powerbeats 4 henüz tanıtılmadan raflara çıktı.

Fiyatı ile Dikkatleri Çekiyor!

New York sınırlarında yer alan bir Walmart içerisinde ortaya çıkan Powerbeats 4, 149 dolar fiyat etiketi ile raflara çıkmış durumda. Bu fiyatın gerçekten resmi fiyat olup olmadığı bir miktar kafa karıştırıcı çünkü önceki model olan Powerbeats 3 yaklaşık 199 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu.

@9to5mac @MacRumors did the new Beats Powerbeats drop without announcement? these were found in my local Walmart in Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB — 𝗲𝗱𝗱𝗶𝗲 𝘄𝗮𝗽 🎈 (@eddiezus) March 14, 2020

Kutu tasarımlarından görüldüğü gibi yeni modeller tıpkı beklenildiği gibi kırmızı, siyah ve beyaz renkleri ile satışa sunuluyor. Ayrıca yine raporlarda ve sızıntılarda yer aldığı gibi bir kulak kancası da modele eşlik ediyor. Bu, muhtemelen kişiye bağlı olarak çıkarılabilir yapıda olacaktır.

Kutu üstünde yer alan detaylara baktığımızda ise 15 saat batarya ömrü iddiası ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Powerbeats 3, yaklaşık 12 saat batarya ömrü sunuyor ve bu, yeni modelde yüzde 25 oranında bir artış anlamına geliyor.

Her ne olursa olsun modelin halen resmileşmediğini göz önüne almak gerekiyor. Temel olarak ürünün teyit edildiği sonucuna ulaşsak da fiyat ve çıkış tarihi gibi detaylar büyük değişiklikler gösterebilir.