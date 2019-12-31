Apple'ın Yeni Patenti 2020 iPhone Modellerini İşaret Ediyor Olabilir

Apple tarafından alınan ve geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni patent kafaları karıştırmayı başardı.

iPhone 12 Modellerini İşaret Ediyor Olabilir

LetsGoDigital tarafından tespit edilen yeni patent ilk bakışta günümüz iPhone tasarımlarının dışında bir yapıya sahip olması ile dikkatleri çekiyor. Patent görünüşte yeni bir iPhone modeli için hazırlanmış gibi gözükse de bazı eksiklikleri bulunuyor.

Bu tasarımlara göre cihazın dikdörtgen ekranı sert kare hatlara sahip. Ancak ne çentik ne de Face ID donanımı gözükmüyor. Daha doğrusu ön kamera ile ilgili bir detay yok dememiz bile daha doğru.

Bu da bizi ekran altı ön kamera ve ekran içi parmak izi sensörü odaklı düşüncelere itiyor. Parmak izi sensörü ile gelen biyometrik doğrulama yöntemi Face ID'nin ortadan kalkacağına yönelik bir işaret olabilir.

Ancak standart bir iPhone'da olduğu gibi fiziksel güç ve ses düğmeleri bulunuyor. Ek olarak bildirim anahtarı da var. Güç tuşunun altındaki SIM yuvası da bir mobil cihaz olduğunu doğrular nitelikte.

Raporlar bu patentin iPhone 12 modellerine ait olabileceğini işaret etse de buna inanmak ne derece mümkün bilmiyorum. Şu an için bunları öğrenmek için oldukça erken. Ancak ilerleyen zamanlarda daha doğru ve daha net bilgilere ulaşmamız mümkün olacak.