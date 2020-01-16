Apple’ın Yeni Patenti Sanal Hoparlörler Üzerine

Apple, seslerin konumlandırılması ve ekstra sürükleyici ses fonksiyonlarının üretilmesine zemin hazırlayacak bir patent aldı. Şirketin yeni patentini HomePod üzerinde kullanıcılarına sunacağı dile getirildi.

Şu anda patent alınan teknoloji, dâhili MacBook ses sisteminde kullanılıyor. Alınan patent ile birlikte HomePod kullanıcıları artık daha derinlikli duyabilecekler. Böylece seslerin gerçekliği ve nerede kaydedildiği daha iyi şekilde hissedilebilecek.

Daha Fazla Gerçeklik Hissi

İlk olarak 2018’de sunulan patent, ses göstergelerinin bir sesin bir alanda konumlandırılmasına izin veren “uzamsal işaretler” içermesine izin veriyor. Bu da teknolojinin, gerçekçilik hissini arttırmak için kullanılabileceği anlamına geliyor. Örneğin; bir spor aktivitesini yayınlarken, dinleyicilerin sanki sahadaymış gibi hissetmesini sağlayabilir ya da video oyunları, televizyon programlarında gerçekten sürükleyici bir etki yaratmak için kullanılabilir.

Dâhili MacBook ses sistemi haricinde, ne zaman aktif olarak cihazlarda kullanılmaya başlanacağı henüz açıklanmayan teknoloji, Apple kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Bir diğer merak konusu ise Apple’ın almış olduğu patente karşın sektörde ne gibi yeniliklerin ortaya çıkacağı. Teknolojinin cihazlarda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, bilgisayarlardan televizyon izleme oranının da artması bekleniyor.