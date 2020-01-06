Apple İnadından Vazgeçiyor: CES 2020 Karışacak!

Apple yaklaşık yirmi sekiz yıl süren aranın ardından Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2020 etkinliğinde yer alacak.

28 Yılın Ardından

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) bu sene 7 Ocak - 10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak. 1992 yılından bu yana CES'in kapısının önünden dahi geçmeyen Apple, ani bir karar değişikliği almış ve inat etmekten vazgeçmiş gibi gözüküyor.

Etkinlik takvimine göre Apple'ın yöneticilerinden Jane Horvath, 7 Ocak tarihinde gizlilik panelinde bir konuşma düzenleyecek. Bu durum pek alışık olduğumuz bir şey değil.

Dediğimiz gibi Apple en son 1992 yılında CES'e katılmıştı. O zamanki CEO John Sculley Newton, yeni cihazlara piyasaya sunmak için bir lansman düzenlemiş ve ürünlerini bu etkinlik dahilinde tanıtmıştı. Şirket bildiğiniz üzere son yıllardaki politikasını daha ayrı ve daha bağımsız bir yapıya evriltti.

Bunun sonucu olarak bu tip etkinliklerde çok fazla yer almamaya ve kendi özel etkinliklerini yaratmaya başladı.