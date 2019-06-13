Apple, Intel'in 5G Modem Bölümünü Satın Almak İstiyor

Teknoloji devi Apple, Intel'in 5G modem üreten departmanını satın almak istiyor. Satın alım gerçekleşirse gelecekteki iPhone modellerinde Intel'in bir imzası bulunabilir.

Apple, Intel'in Modem Birimini Almak İstiyor

Hatırlarsınız ki Apple ile Qualcomm geçtiğimiz günlerde barışmıştı ve aralarında yaptıkları 6 yıllık lisans sözleşmesinde 'çok yıllı' bir yonga seti tedarik anlaşması sağlanmıştı. Apple kullanıcıları yeni iPhone modellerinde Qualcomm'un modeminin yer alacağına inanmakta.

Diğer bir yandan Apple, Intel'in Almanya'da bulunan modem birimini satın almaya çok sıcak bakıyor. Apple'ın Intel'in 5G modem departmanını satın aldıktan sonra kendi modemini üretmek istediği de söylentiler arasında.

Intel, modemlerini parçalar halinde satmakta. Apple'ın gelecekte nasıl bir yol izleyeceği ise gizliliğini koruyor. Söylentiler doğru çıkarsa Apple, Intel'in Almanya'da bulunan 5G modem birimini satın alacak ve kendi modemlerini üretecek. Apple'ın ilk 5G destekli iPhone'unu önümüzdeki yıl piyasaya sunması bekleniyor ve Qualcomm tarafından geliştirilen bir modemle donatılacak olduğuna inanılıyor.

Sizler Apple'ın Intel'in modem departmanını satın almayı planlaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce gelecekteki iPhone'lar Intel'in imzasını taşır mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!