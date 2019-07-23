Apple, Intel’in 5G Modem İşletmesini Satın Alabilir

The Wall Street Journal’ın haberine göre Apple, Intel’in terk edilmiş modem işletmesini 1 milyar dolara satın almaya yakın olabilir. Hatta söz konusu anlaşmanın önümüzdeki hafta duyurulabileceği söyleniyor.

Apple’ın bu yılın başlarında sürpriz bir şekilde Qualcomm ile anlaşmaya varması ve bir kez daha telefonlarında Qualcomm modemlerini kullanacak olmasının ardından, Intel geçtiğimiz Nisan ayında 5G mobil modem pazarından çekileceğini duyurmuştu. Intel CEO’su Bob Swan da, Intel’in modem pazarından çekilmesinin Apple’ın anlaşmasıyla ilgili olduğunu doğrulayan bir açıklama yaparak, bir müşteri olarak Apple olmadan, şirketin ileride bir yol görmediğini söyledi.

Önümüzdeki Hafta Açıklanabilir

Bloomberg’de yer alan bir habere göre de, 5G’li akıllı telefonların piyasaya sürüleceği zaman diliminde Intel’in iPhone’lar için 5G modemleri hazır edemeyeceğini düşünen Apple, yıllarca süren hukuksal anlaşmazlıklara rağmen Qualcomm ile anlaşmak zorunda kaldı. WSJ’e konuşan bazı kaynaklar, Apple’ın 1 milyar dolar karşılığında Intel’in 5G modem işletmesini, bazı patentlerini ve çalışanlarını önümüzdeki hafta bünyesine katabileceğini söyledi.

Apple ile Qualcomm’un anlaşmasından sonra, Intel’in modem işletmesini satabileceği alıcılar aramaya başladığı belirtiliyor. Tam da burada Apple ortaya çıktı ki Apple’ın alıcı olması oldukça mantıklı görünüyor. Apple ve Qualcomm ortaklığından önce, Intel, 2018 iPhone modelleri için üçüncü parti modem tedarikçisi olmuştu. Neredeyse diğer tüm Android telefonlar, Qualcomm’un modemlerini ya da kendi kurum içi modem çözümlerini tercih ederken, Apple uzun bir süre boyunca Intel’in modemlerini kullanan tek büyük müşteri olmuştu.

Kendi Modemlerini Üretmek İstiyor

Apple şimdilerde Qualcomm ile anlaşmış olsa da, Cupertino merkezli şirketin, daha önce iPhone ve iPad’in özel A serisi yonga setleriyle sonuçlanan mevcut dahili CPU platformuna benzer şekilde kendi kurum içi modemlerini üretmek üzere çalışmalara çoktan başladığı iddia ediliyor.

Intel’in portföyü ve deneyimi sürece eklendiğinde, iPhone’lar için 5G yonga seti çalışmalarını da içeren deneyimle birlikte Apple’ın faaliyetleri hızlanabilir. Hatta bu sayede Apple, gelecekte üçüncü parti modem tedarikçilerine ihtiyaç duymadan kendi modemlerini üreten bir şirket haline gelebilir.