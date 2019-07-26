Apple, Intel'in Mobil Modem Birimini 1 Milyar Dolara Satın Aldı

Daha önce bildirdiğimiz gibi Apple, Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmak için Intel’in akıllı telefon modemleri üreten birimini satın almak istiyordu. Ve dev anlaşma dün gece itibarıyla resmiyete döküldü. Bu satın alma için Cupertinolu şirketin kasasından tam 1 milyar dolar çıkacak.

ABD’li teknoloji devi Apple, Intel’in akıllı telefon modemleri üreten birimini 1 milyar dolara satın aldı. Anlaşma kapsamında, mobil modem birimlerinde çalışan yaklaşık 2 bin 200 Intel çalışanı Apple’ın bünyesine katılacak. Bunun yanı sıra Intel’e ait olan fikri mülkiyet hakları, patentler ve ekipmanlar da Cupertinolu şirkete geçecek.

Hücresel standartlar için protokollerden modem mimarisine ve işletimine kadar 17.000'den fazla kablosuz teknoloji patentine sahip olacak olan Apple, özellikle Qualcomm gibi tedarikçilerine olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak.

Öte yandan Intel, IoT cihazları ve otonom araçlar için modem geliştirmeye devam edecek. Kısacası şirket, akıllı telefonlar hariç her şey için modem üretmeyi sürdürecek.

Bildiğiniz üzere, Apple ve Qualcomm arasında uzun süredir devam eden telif savaşları, geçtiğimiz nisan ayında sona ermişti. Aralarındaki anlaşmazlıkları tatlıya bağlayan iki teknoloji devi, 5G'li iPhone’lar için birlikte çalışmaya karar vermişlerdi. Şüphesiz Apple ile Intel arasındaki bu satın alma, Cupertinolu şirketin 5G’li iPhone planlarını değiştirecektir.