Apple, İnternet Sitesinde Yanlışlıkla Dört Yeni iPad Pro Modelini Listeledi

Apple tarafında internet sitesinde dört yeni iPad Pro modeli yayınlandı. Yanlışlıkla yayınlanan modeller fark edilir edilmez yetkililer tarafından kaldırıldı. Ancak teknoloji severler tarafından ekran görüntüleri çoktan alınmıştı.

Bilgi, Kanada Apple bloğu tarafından yayınlandı. Sızdırılan bilgiye göre, Apple yeni iPad Pro ürünü için hazırlıklar yapıyor. Özellikle, listede yer alan A2228 ve A2229 modellerinden ikisi, şirketin Avrasya Ekonomi Komisyonu ile yaptığı son başvurularla eşleşiyor.

Yeni iPad Pro Özellikleri

Analist Ming Chi-Kuo, tabletin 3D algılama özelliklerine sahip üç lensli bir ana kamera dizisine sahip olacağını açıkladı. Ancak söylentilere göre en heyecan verici değişiklik bu yeni donanımla ilgili değil. Apple'ın yerleşik izleme dörtgeni ile yeni bir klavye aksesuarı üretmeye hazırlandığı ve iPadOS 14'ün daha güçlü bir fare desteği sunacağı söylentiler arasında.

Yeni iPad Pro'nun ne zaman tanıtılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tabletin, 2020 yılının yarısına kadar tanıtılması bekleniyordu. Ancak yeni ürünün, Corona virüsü salgınından etkilenip etkilenmeyeceği bilinmiyor.