Apple iOS 13 Güncellemesi 19 Eylül'de Saat Kaçta Yayınlanacak?

Apple'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte 19 Eylül tarihinde yayınlanacağı duyurulan Apple iOS 13, Türkiye saati ile saat kaçta tanıtılacak?

Birkaç aydır geliştiriciler için kullanılabilir durumda olan, daha sonrasında ise halka açık beta sürümü yayınlanan iOS 13, pek çok yeni özellik ve değişiklik ile birlikte geliyor. Geçtiğimiz günlerde final sürümünün 19 Eylül tarihinde yayınlanacağını belirten Apple, yeni güncellemeye ait saat bilgisini de paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre Apple'ın yeni iOS 13 güncellemesi, Türkiye saati ile 20:00'da kullanıma sunulacak.

Hangi iPhone Modelleri iOS 13 Güncellemesini Alacak?

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve cuma gününden bu yana ön sipariş aşamasında olan iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri, direkt olarak iOS 13 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Bununla birlikte iOS 13 güncellemesini alacak diğer iPhone modellerine de göz atalım;

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE

iPod Touch 7

Apple iPhone 6, iPhone 6 Plus ve önceki modeller yeni güncelleme listesinde yer almıyor. Bununla birlikte iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin de son güncellemelerini aldığını söyleyebiliriz.