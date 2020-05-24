Apple iOS 13.5 Güncellemesi Hatalara Doymuyor!

Büyük umutlarla yayınlanan Apple iOS 13.5 güncellemesi ne yazık ki hatalara doymuyor. Özellikle de son dönemlerde güncellemenin çok daha fazla hata verdiği görüyor. Peki yeni iOS güncellemesini ortaya çıkan hata neydi?

Dünyanın en gelişmiş işletim sistemlerinden bir tanesi olan iOS, oldukça ilginç günlerden geçiyor. Apple şirketinin hem gizliliği hem de güvenlik detaylarını genişletmeye çalıştı bu yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcılar bazı sorunlar yaşamaya başladı. Problemlerin daha çok sistemin hata vermesi kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz.

Apple iOS 13.5 durmadan hata veriyor

iPhone kullanıcıları iOS 13.5 aldıktan sonra, ilginç bir hatayla karşılaşmaya başladılar. Herhangi bir uygulamaya girdiklerinde ekranda "bu uygulama artık sizinle paylaşılmıyor" yazısı çıkıyordu.

Normal şartlarda Apple iOS güncellemeleri pek problem yaşatmaz. Ancak ilk defa firma ile ilgili bu kadar yüksek düzeyde bir sorun yaşanıyor. Şirket tarafından net bir açıklama yapılmasa bile, kısa bir süre içerisinde sorunun giderilmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

Soru işareti yaratan diğer detay, başka güncellemelerde de aynı sorun yaşanması oldu. iOS 13.4.1 sürümü aktif durumda olan kullanıcılar da, yine benzer uyarı ifadesi ile karşı karşıya kaldılar. Eğer bu sorun tüm dünyada yaşanıyorsa, muhtemelen Apple bu güncellemeyi değiştirmek zorunda kalacak. Peki siz güncelleme sorunu yaşıyor musunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.