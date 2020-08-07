Apple iOS 14 Beta 4 Public Beta Yayınlandı

Apple geçtiğimiz günlerde iOS 14 yazılımının dördüncü basamak beta sürümünü geliştiriciler için yayınlamıştı. Şimdi, iOS 14 Beta 4 Public Beta olarak beta programına dahil olan tüm kullanıcılar için yayınlandı. Peki yeni sürümde hangi yenilikler ve değişiklikler var?

iOS 14 Beta 4 Yenilikleri Neler?

Temel olarak baktığımızda herkese açık sürümde yer alan değişikliklerin geliştiriciler için yayınlanan sürümle birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani beta programına dahil olan kullanıcılar, geçtiğimiz günlerde geliştiricilere sunulan yazılımın birebir aynısını edinmiş olacaklar.

Peki iOS 14 Beta 4 ile hangi yenilikler sunuluyor?

- iOS 14'ün beta sürümleri başlangıçta Covid-19 temas izleme API'sini desteklemiyordu. Yeni güncelleme ile birlikte Apple'ın ve Google'ın Bildirim API'si kullanılabilir hale geldi.

- iOS 14 Beta 3'te yer verilmeyen 3D Touch özelliği, söz konusu teknolojiyi destekleyen cihazlar için geri döndü. iPhone X'ten önceki 3D Touch desteğine sahip modeller artık 3D Touch ile sunulan imkanlardan faydalanabilir.

- Apple TV uygulaması için yeni araç takımları eklendi.

- İçerik arama kısmında iyileştirmeler yapıldı.

- Hava Durumu araç takımları artık düzgün çalışıyor.

- iPad Pro 2020 modellerindeki LiDAR otomatik kişi yüksekliği algılama özelliği ile geliyor.

- Anımsatıcılar araç takımı yenilendi.

Şu aşamada güncellemenin yeni olmasından dolayı yeniliklerin tam bir listesini bilmek mümkün olmasa da ilerleyen saatlerde daha net bilgilere erişmemiz mümkün olacaktır. Buna ek olarak yazılımın bazı önemli hata iyileştirmeleri ve performans stabilizasyonları ile geldiğini biliyoruz.

Eğer iOS 14 Beta 4'ü kullanmayı planlıyorsanız bunun bir beta sürüm olduğunu ve bazı can sıkıcı hatalara sahip olabileceğini, performans noktasında sorunlar yaşatabileceğini ya da verilerinizin kaybolabileceğini hatırlatalım. En iyi deneyimi elde edebilmek adına kararlı sürümü beklemeniz daha mantıklı olabilir.

Peki siz iOS 14 Beta 4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer bu güncellemeyi yüklediyseniz dikkatinizi çeken, bizim gözümüzden kaçan, yenilikler bulunuyor mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.