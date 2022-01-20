Apple, iOS 14 İçin Verilen Desteğin Geçici Olduğunu Doğruladı

Apple, uzun yıllardır kullanıcılarının gelen en son güncellemeyi kullanmalarını istiyor ve çalışmalarını bu şekilde yürütüyor. Apple’ın tercih ettiği bu politikanın nedenleri birçok yetkili tarafından tartışılsa da şirket, bu konuda ısrarcı davranıyor. Şirket, iOS 15 desteğinin gelmesine rağmen halen yeni sürüme geçiş yapmayarak iOS 14 kullanmayı tercih eden kişilerden, bu kararlarını gözden geçirmelerini istiyor.

Bunun için gerekli adımları atma kararı alan Apple, cihazın iOS 15’i desteklemesine rağmen halen iOS 14 kullananlar için getirdiği güvenlik desteklerini kaldıracağını açıkladı.

iPhone’lar her yeni güncellemeyle sadece telefona yeni özellikler değil aynı zamanda güvenlik destekleri de alıyor. Apple, iOS 12 için bile hala nadiren de olsa güvenlik desteği sunsa da bunun sonsuza dek sürmeyeceğini söylüyor. Geçtiğimiz yıl iOS 14’te kalmanın mümkün olduğu ifade edilmişti ancak Apple, yaptığı yeni açıklamada bu durumun geçici olduğunu açıkladı. Şu an iOS 14 kullanımı mümkün olsa da ilerleyen zamanlarda eski sürümde kalmak o kadar da kolay olmayacak.

Yeni Sürümlerin Telefonları Yavaşlattığı Söyleniyor

Apple’ın kullanıcıları son sürümü kullanmaya zorlamasının en büyük nedenlerinden biri, eski iOS sürümlerini kullananların Apple’ı sürekli eski cihazlara güvenlik yaması yayınlatmak durumunda bırakması. Bu durum hem yeni sürümlerin geliştirilmesi için bir sorun hem de kullanıcı deneyimini zamanla olumsuz etkileyebilen bir seçim olarak şirketin karşısına çıkıyor. Bu noktada Apple kullanıcılarının birçoğu, yeni sürümlerin cihazlarını yavaşlattığını öne sürüyor.

iPhone 6’dan bu yana eski cihazların işlemcilerinin saat hızı düşürülmese bile gittikçe ağırlaşan iOS işletim sistemi, ne yazık ki eski cihazları zorluyor. Bu yüzden cihazının yavaşladığını söyleyen Apple kullanıcıları da oldukça haklı. Bunun yanında iOS 14’te kalmak isteyen kullanıcıların birçoğunun iPhone 7 ve iPhone 8 gibi cihazların kullanıcıları olduğu görülüyor.